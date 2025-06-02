SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / F12X
Darto Chandra

F12X

Darto Chandra
0 recensioni
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -3%
MaxrichGroup-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
71 (37.76%)
Loss Trade:
117 (62.23%)
Best Trade:
119.41 USD
Worst Trade:
-61.80 USD
Profitto lordo:
3 552.77 USD (221 589 pips)
Perdita lorda:
-3 290.07 USD (226 170 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (372.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
372.28 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
68.80%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
99 (52.66%)
Short Trade:
89 (47.34%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
50.04 USD
Perdita media:
-28.12 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-223.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-262.93 USD (8)
Crescita mensile:
38.96%
Previsione annuale:
472.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
439.51 USD
Massimale:
439.51 USD (70.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.23% (439.51 USD)
Per equità:
6.78% (83.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 187
GBPJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 272
GBPJPY_MRG -10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -3.1K
GBPJPY_MRG -1.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.41 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +372.28 USD
Massima perdita consecutiva: -223.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 510 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 01:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 22:20
Trading operations on the account were performed for only 49 days. This comprises 11.86% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
F12X
30USD al mese
-3%
0
0
USD
1.4K
USD
76
0%
188
37%
69%
1.07
1.40
USD
51%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.