Darto Chandra

F12X

Darto Chandra
0 comentários
Confiabilidade
89 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 60%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
361
Negociações com lucro:
162 (44.87%)
Negociações com perda:
199 (55.12%)
Melhor negociação:
250.00 USD
Pior negociação:
-250.56 USD
Lucro bruto:
11 001.54 USD (494 043 pips)
Perda bruta:
-9 818.43 USD (430 446 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (434.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
835.82 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
61.16%
Depósito máximo carregado:
1.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
220 (60.94%)
Negociações curtas:
141 (39.06%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
3.28 USD
Lucro médio:
67.91 USD
Perda média:
-49.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-223.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-899.26 USD (4)
Crescimento mensal:
-23.10%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
439.51 USD
Máximo:
2 415.00 USD (59.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.03% (2 415.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.17% (315.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 360
GBPJPY_MRG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG 1.2K
GBPJPY_MRG -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG 65K
GBPJPY_MRG -1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +250.00 USD
Pior negociação: -251 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +434.71 USD
Máxima perda consecutiva: -223.14 USD

2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 531 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 510 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 01:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 22:20
Trading operations on the account were performed for only 49 days. This comprises 11.86% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
F12X
30 USD por mês
60%
0
0
USD
2.3K
USD
89
0%
361
44%
61%
1.12
3.28
USD
53%
1:500
