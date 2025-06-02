- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
361
Negociações com lucro:
162 (44.87%)
Negociações com perda:
199 (55.12%)
Melhor negociação:
250.00 USD
Pior negociação:
-250.56 USD
Lucro bruto:
11 001.54 USD (494 043 pips)
Perda bruta:
-9 818.43 USD (430 446 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (434.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
835.82 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
61.16%
Depósito máximo carregado:
1.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
220 (60.94%)
Negociações curtas:
141 (39.06%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
3.28 USD
Lucro médio:
67.91 USD
Perda média:
-49.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-223.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-899.26 USD (4)
Crescimento mensal:
-23.10%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
439.51 USD
Máximo:
2 415.00 USD (59.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.03% (2 415.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.17% (315.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|360
|GBPJPY_MRG
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|1.2K
|GBPJPY_MRG
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|65K
|GBPJPY_MRG
|-1.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +250.00 USD
Pior negociação: -251 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +434.71 USD
Máxima perda consecutiva: -223.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
60%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
89
0%
361
44%
61%
1.12
3.28
USD
USD
53%
1:500