Darto Chandra

F12X

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
89 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 60%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
365
Gewinntrades:
163 (44.65%)
Verlusttrades:
202 (55.34%)
Bester Trade:
250.00 USD
Schlechtester Trade:
-250.56 USD
Bruttoprofit:
11 082.30 USD (498 081 pips)
Bruttoverlust:
-9 908.15 USD (439 417 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (434.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
835.82 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
61.16%
Max deposit load:
1.47%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
223 (61.10%)
Short-Positionen:
142 (38.90%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
3.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
67.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-223.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-899.26 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-19.16%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
439.51 USD
Maximaler:
2 415.00 USD (59.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.03% (2 415.00 USD)
Kapital:
9.17% (315.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 364
GBPJPY_MRG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 1.2K
GBPJPY_MRG -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 60K
GBPJPY_MRG -1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +250.00 USD
Schlechtester Trade: -251 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +434.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -223.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 531 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 510 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 01:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 22:20
Trading operations on the account were performed for only 49 days. This comprises 11.86% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
F12X
30 USD pro Monat
60%
0
0
USD
2.3K
USD
89
0%
365
44%
61%
1.11
3.22
USD
53%
1:500
