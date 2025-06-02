СигналыРазделы
Darto Chandra

F12X

Darto Chandra
0 отзывов
Надежность
89 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 62%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
149 (43.31%)
Убыточных трейдов:
195 (56.69%)
Лучший трейд:
250.00 USD
Худший трейд:
-250.56 USD
Общая прибыль:
10 908.62 USD (489 405 pips)
Общий убыток:
-9 702.83 USD (425 666 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (434.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
835.82 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
61.16%
Макс. загрузка депозита:
1.47%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
207 (60.17%)
Коротких трейдов:
137 (39.83%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
3.51 USD
Средняя прибыль:
73.21 USD
Средний убыток:
-49.76 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-223.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-899.26 USD (4)
Прирост в месяц:
-31.48%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
439.51 USD
Максимальная:
2 415.00 USD (59.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.03% (2 415.00 USD)
По эквити:
9.17% (315.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 343
GBPJPY_MRG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG 1.2K
GBPJPY_MRG -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG 65K
GBPJPY_MRG -1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +250.00 USD
Худший трейд: -251 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +434.71 USD
Макс. убыток в серии: -223.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 531 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 510 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 01:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 22:20
Trading operations on the account were performed for only 49 days. This comprises 11.86% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
F12X
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
2.4K
USD
89
0%
344
43%
61%
1.12
3.51
USD
53%
1:500
