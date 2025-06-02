- 자본
- 축소
트레이드:
378
이익 거래:
168 (44.44%)
손실 거래:
210 (55.56%)
최고의 거래:
250.00 USD
최악의 거래:
-250.56 USD
총 수익:
11 440.83 USD (521 081 pips)
총 손실:
-10 148.24 USD (459 378 pips)
연속 최대 이익:
9 (434.71 USD)
연속 최대 이익:
835.82 USD (4)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
59.82%
최대 입금량:
1.47%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.52
롱(주식매수):
235 (62.17%)
숏(주식차입매도):
143 (37.83%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
3.42 USD
평균 이익:
68.10 USD
평균 손실:
-48.32 USD
연속 최대 손실:
12 (-223.14 USD)
연속 최대 손실:
-899.26 USD (4)
월별 성장률:
17.12%
연간 예측:
207.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
439.51 USD
최대한의:
2 470.41 USD (61.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.24% (2 470.41 USD)
자본금별:
9.17% (315.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|377
|GBPJPY_MRG
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|1.3K
|GBPJPY_MRG
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|63K
|GBPJPY_MRG
|-1.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +250.00 USD
최악의 거래: -251 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +434.71 USD
연속 최대 손실: -223.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
80%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
90
0%
378
44%
60%
1.12
3.42
USD
USD
54%
1:500