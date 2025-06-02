SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Faaz
Mudassar Rasool

Faaz

Mudassar Rasool
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Exness-MT5Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
450
Kârla kapanan işlemler:
263 (58.44%)
Zararla kapanan işlemler:
187 (41.56%)
En iyi işlem:
30.88 USD
En kötü işlem:
-14.34 USD
Brüt kâr:
783.56 USD (774 844 pips)
Brüt zarar:
-756.21 USD (753 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (126.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.60 USD (34)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
11.81%
Maks. mevduat yükü:
18.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
268 (59.56%)
Satış işlemleri:
182 (40.44%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
-4.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-82.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.64 USD (19)
Aylık büyüme:
-10.75%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.45 USD
Maksimum:
206.47 USD (16.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.90% (206.47 USD)
Varlığa göre:
5.53% (60.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 450
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.88 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +126.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
8.18 × 113
Exness-MT5Real3
21.29 × 51
Exness-MT5Real
24.50 × 352
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 06:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 02:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 06:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 03:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
