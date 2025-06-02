- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
690
Negociações com lucro:
411 (59.56%)
Negociações com perda:
279 (40.43%)
Melhor negociação:
30.88 USD
Pior negociação:
-28.95 USD
Lucro bruto:
1 243.43 USD (1 328 214 pips)
Perda bruta:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (126.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.60 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
7.69%
Depósito máximo carregado:
22.92%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
398 (57.68%)
Negociações curtas:
292 (42.32%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
3.03 USD
Perda média:
-4.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-82.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.64 USD (19)
Crescimento mensal:
5.96%
Previsão anual:
72.30%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.45 USD
Máximo:
209.27 USD (17.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.13% (209.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.53% (60.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|686
|BTCUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|89
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|88K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.88 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +126.60 USD
Máxima perda consecutiva: -82.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|8.18 × 113
|
Exness-MT5Real3
|21.29 × 51
|
Exness-MT5Real
|24.50 × 352
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
31
29%
690
59%
8%
1.08
0.14
USD
USD
17%
1:100