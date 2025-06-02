SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Faaz
Mudassar Rasool

Faaz

Mudassar Rasool
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
Exness-MT5Real
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
690
Negociações com lucro:
411 (59.56%)
Negociações com perda:
279 (40.43%)
Melhor negociação:
30.88 USD
Pior negociação:
-28.95 USD
Lucro bruto:
1 243.43 USD (1 328 214 pips)
Perda bruta:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (126.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.60 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
7.69%
Depósito máximo carregado:
22.92%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
398 (57.68%)
Negociações curtas:
292 (42.32%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
3.03 USD
Perda média:
-4.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-82.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.64 USD (19)
Crescimento mensal:
5.96%
Previsão anual:
72.30%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.45 USD
Máximo:
209.27 USD (17.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.13% (209.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.53% (60.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 686
BTCUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 89
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 88K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.88 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +126.60 USD
Máxima perda consecutiva: -82.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 2
XMTrading-MT5 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
8.18 × 113
Exness-MT5Real3
21.29 × 51
Exness-MT5Real
24.50 × 352
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 15:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Faaz
35 USD por mês
10%
0
0
USD
1.1K
USD
31
29%
690
59%
8%
1.08
0.14
USD
17%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.