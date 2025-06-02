- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
690
利益トレード:
411 (59.56%)
損失トレード:
279 (40.43%)
ベストトレード:
30.88 USD
最悪のトレード:
-28.95 USD
総利益:
1 243.43 USD (1 328 214 pips)
総損失:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
最大連続の勝ち:
34 (126.60 USD)
最大連続利益:
126.60 USD (34)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
7.69%
最大入金額:
22.92%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
398 (57.68%)
短いトレード:
292 (42.32%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
3.03 USD
平均損失:
-4.11 USD
最大連続の負け:
19 (-82.64 USD)
最大連続損失:
-82.64 USD (19)
月間成長:
5.96%
年間予想:
72.30%
アルゴリズム取引:
29%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.45 USD
最大の:
209.27 USD (17.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.13% (209.27 USD)
エクイティによる:
5.53% (60.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|686
|BTCUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|89
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|88K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|8.18 × 113
|
Exness-MT5Real3
|21.29 × 51
|
Exness-MT5Real
|24.50 × 352
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
31
29%
690
59%
8%
1.08
0.14
USD
USD
17%
1:100