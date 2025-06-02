シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Faaz
Mudassar Rasool

Faaz

Mudassar Rasool
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
Exness-MT5Real
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
690
利益トレード:
411 (59.56%)
損失トレード:
279 (40.43%)
ベストトレード:
30.88 USD
最悪のトレード:
-28.95 USD
総利益:
1 243.43 USD (1 328 214 pips)
総損失:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
最大連続の勝ち:
34 (126.60 USD)
最大連続利益:
126.60 USD (34)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
7.69%
最大入金額:
22.92%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
398 (57.68%)
短いトレード:
292 (42.32%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
3.03 USD
平均損失:
-4.11 USD
最大連続の負け:
19 (-82.64 USD)
最大連続損失:
-82.64 USD (19)
月間成長:
5.96%
年間予想:
72.30%
アルゴリズム取引:
29%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.45 USD
最大の:
209.27 USD (17.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.13% (209.27 USD)
エクイティによる:
5.53% (60.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 686
BTCUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 89
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 88K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.88 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +126.60 USD
最大連続損失: -82.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 2
XMTrading-MT5 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
8.18 × 113
Exness-MT5Real3
21.29 × 51
Exness-MT5Real
24.50 × 352
レビューなし
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 15:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
