Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 4 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real31 0.00 × 11 Exness-MT5Real5 8.18 × 113 Exness-MT5Real3 21.29 × 51 Exness-MT5Real 24.50 × 352 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou