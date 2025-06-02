SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Faaz
Mudassar Rasool

Faaz

Mudassar Rasool
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
Exness-MT5Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
450
Bénéfice trades:
263 (58.44%)
Perte trades:
187 (41.56%)
Meilleure transaction:
30.88 USD
Pire transaction:
-14.34 USD
Bénéfice brut:
783.56 USD (774 844 pips)
Perte brute:
-756.21 USD (753 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (126.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
126.60 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
11.81%
Charge de dépôt maximale:
18.15%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
268 (59.56%)
Courts trades:
182 (40.44%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
2.98 USD
Perte moyenne:
-4.04 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-82.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.64 USD (19)
Croissance mensuelle:
-4.03%
Prévision annuelle:
-48.86%
Algo trading:
38%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.45 USD
Maximal:
206.47 USD (16.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.90% (206.47 USD)
Par fonds propres:
5.53% (60.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 450
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.88 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +126.60 USD
Perte consécutive maximale: -82.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
8.18 × 113
Exness-MT5Real3
21.29 × 51
Exness-MT5Real
24.50 × 352
Aucun avis
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 06:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 02:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 06:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 03:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Faaz
30 USD par mois
3%
0
0
USD
1K
USD
17
38%
450
58%
12%
1.03
0.06
USD
17%
1:100
Copier

