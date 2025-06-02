SeñalesSecciones
Mudassar Rasool

Faaz

Mudassar Rasool
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 10%
Exness-MT5Real
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
690
Transacciones Rentables:
411 (59.56%)
Transacciones Irrentables:
279 (40.43%)
Mejor transacción:
30.88 USD
Peor transacción:
-28.95 USD
Beneficio Bruto:
1 243.43 USD (1 328 214 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (126.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.60 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
7.69%
Carga máxima del depósito:
22.92%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
398 (57.68%)
Transacciones Cortas:
292 (42.32%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
3.03 USD
Pérdidas medias:
-4.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-82.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.64 USD (19)
Crecimiento al mes:
5.96%
Pronóstico anual:
72.30%
Trading algorítmico:
29%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.45 USD
Máxima:
209.27 USD (17.13%)
Reducción relativa:
De balance:
17.13% (209.27 USD)
De fondos:
5.53% (60.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 686
BTCUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 89
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 88K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.88 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +126.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 2
XMTrading-MT5 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
8.18 × 113
Exness-MT5Real3
21.29 × 51
Exness-MT5Real
24.50 × 352
No hay comentarios
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 15:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
