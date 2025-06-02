- Incremento
Total de Trades:
690
Transacciones Rentables:
411 (59.56%)
Transacciones Irrentables:
279 (40.43%)
Mejor transacción:
30.88 USD
Peor transacción:
-28.95 USD
Beneficio Bruto:
1 243.43 USD (1 328 214 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (126.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.60 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
7.69%
Carga máxima del depósito:
22.92%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
398 (57.68%)
Transacciones Cortas:
292 (42.32%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
3.03 USD
Pérdidas medias:
-4.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-82.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.64 USD (19)
Crecimiento al mes:
5.96%
Pronóstico anual:
72.30%
Trading algorítmico:
29%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.45 USD
Máxima:
209.27 USD (17.13%)
Reducción relativa:
De balance:
17.13% (209.27 USD)
De fondos:
5.53% (60.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|686
|BTCUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|89
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|88K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.88 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +126.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|8.18 × 113
|
Exness-MT5Real3
|21.29 × 51
|
Exness-MT5Real
|24.50 × 352
No hay comentarios
