- 자본
- 축소
트레이드:
721
이익 거래:
439 (60.88%)
손실 거래:
282 (39.11%)
최고의 거래:
30.88 USD
최악의 거래:
-28.95 USD
총 수익:
1 326.76 USD (1 357 646 pips)
총 손실:
-1 155.43 USD (1 159 402 pips)
연속 최대 이익:
34 (126.60 USD)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
7.69%
최대 입금량:
22.92%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
52 분
회복 요인:
0.82
롱(주식매수):
426 (59.08%)
숏(주식차입매도):
295 (40.92%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.24 USD
평균 이익:
3.02 USD
평균 손실:
-4.10 USD
연속 최대 손실:
19 (-82.64 USD)
연속 최대 손실:
-82.64 USD (19)
월별 성장률:
13.75%
연간 예측:
166.78%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
39.45 USD
최대한의:
209.27 USD (17.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.13% (209.27 USD)
자본금별:
5.62% (64.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|717
|BTCUSD
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|164
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|110K
|BTCUSD
|88K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.88 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +126.60 USD
연속 최대 손실: -82.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
17%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
32
32%
721
60%
8%
1.14
0.24
USD
USD
17%
1:500