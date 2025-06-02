SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Faaz
Mudassar Rasool

Faaz

Mudassar Rasool
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
Exness-MT5Real
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
690
Gewinntrades:
411 (59.56%)
Verlusttrades:
279 (40.43%)
Bester Trade:
30.88 USD
Schlechtester Trade:
-28.95 USD
Bruttoprofit:
1 243.43 USD (1 328 214 pips)
Bruttoverlust:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (126.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.60 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
7.69%
Max deposit load:
22.92%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
398 (57.68%)
Short-Positionen:
292 (42.32%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-82.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.64 USD (19)
Wachstum pro Monat :
5.96%
Jahresprognose:
72.30%
Algo-Trading:
29%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.45 USD
Maximaler:
209.27 USD (17.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.13% (209.27 USD)
Kapital:
5.53% (60.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 686
BTCUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 89
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 88K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.88 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +126.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 2
XMTrading-MT5 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
8.18 × 113
Exness-MT5Real3
21.29 × 51
Exness-MT5Real
24.50 × 352
Keine Bewertungen
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 15:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
