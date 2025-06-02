- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
690
Gewinntrades:
411 (59.56%)
Verlusttrades:
279 (40.43%)
Bester Trade:
30.88 USD
Schlechtester Trade:
-28.95 USD
Bruttoprofit:
1 243.43 USD (1 328 214 pips)
Bruttoverlust:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (126.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.60 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
7.69%
Max deposit load:
22.92%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
398 (57.68%)
Short-Positionen:
292 (42.32%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-82.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.64 USD (19)
Wachstum pro Monat :
5.96%
Jahresprognose:
72.30%
Algo-Trading:
29%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.45 USD
Maximaler:
209.27 USD (17.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.13% (209.27 USD)
Kapital:
5.53% (60.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|686
|BTCUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|89
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|88K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.88 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +126.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|8.18 × 113
|
Exness-MT5Real3
|21.29 × 51
|
Exness-MT5Real
|24.50 × 352
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
31
29%
690
59%
8%
1.08
0.14
USD
USD
17%
1:100