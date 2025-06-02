- Прирост
Всего трейдов:
693
Прибыльных трейдов:
414 (59.74%)
Убыточных трейдов:
279 (40.26%)
Лучший трейд:
30.88 USD
Худший трейд:
-28.95 USD
Общая прибыль:
1 245.76 USD (1 330 530 pips)
Общий убыток:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (126.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.60 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
7.69%
Макс. загрузка депозита:
22.92%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
398 (57.43%)
Коротких трейдов:
295 (42.57%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-4.11 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-82.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.64 USD (19)
Прирост в месяц:
6.18%
Годовой прогноз:
75.03%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.45 USD
Максимальная:
209.27 USD (17.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.13% (209.27 USD)
По эквити:
5.53% (60.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|689
|BTCUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|86K
|BTCUSD
|88K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|8.18 × 113
|
Exness-MT5Real3
|21.29 × 51
|
Exness-MT5Real
|24.50 × 352
Нет отзывов
