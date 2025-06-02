СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Faaz
Mudassar Rasool

Faaz

Mudassar Rasool
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 10%
Exness-MT5Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
693
Прибыльных трейдов:
414 (59.74%)
Убыточных трейдов:
279 (40.26%)
Лучший трейд:
30.88 USD
Худший трейд:
-28.95 USD
Общая прибыль:
1 245.76 USD (1 330 530 pips)
Общий убыток:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (126.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.60 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
7.69%
Макс. загрузка депозита:
22.92%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
398 (57.43%)
Коротких трейдов:
295 (42.57%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-4.11 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-82.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.64 USD (19)
Прирост в месяц:
6.18%
Годовой прогноз:
75.03%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.45 USD
Максимальная:
209.27 USD (17.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.13% (209.27 USD)
По эквити:
5.53% (60.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 689
BTCUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 92
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 86K
BTCUSD 88K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.88 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +126.60 USD
Макс. убыток в серии: -82.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 2
XMTrading-MT5 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
8.18 × 113
Exness-MT5Real3
21.29 × 51
Exness-MT5Real
24.50 × 352
Нет отзывов
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 15:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
