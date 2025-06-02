- Crescita
Trade:
450
Profit Trade:
263 (58.44%)
Loss Trade:
187 (41.56%)
Best Trade:
30.88 USD
Worst Trade:
-14.34 USD
Profitto lordo:
783.56 USD (774 844 pips)
Perdita lorda:
-756.21 USD (753 378 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (126.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.60 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
11.81%
Massimo carico di deposito:
18.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
268 (59.56%)
Short Trade:
182 (40.44%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
2.98 USD
Perdita media:
-4.04 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-82.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.64 USD (19)
Crescita mensile:
-4.03%
Previsione annuale:
-48.86%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.45 USD
Massimale:
206.47 USD (16.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.90% (206.47 USD)
Per equità:
5.53% (60.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|450
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.88 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +126.60 USD
Massima perdita consecutiva: -82.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|8.18 × 113
|
Exness-MT5Real3
|21.29 × 51
|
Exness-MT5Real
|24.50 × 352
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
17
38%
450
58%
12%
1.03
0.06
USD
USD
17%
1:100