Mudassar Rasool

Faaz

Mudassar Rasool
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Exness-MT5Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
450
Profit Trade:
263 (58.44%)
Loss Trade:
187 (41.56%)
Best Trade:
30.88 USD
Worst Trade:
-14.34 USD
Profitto lordo:
783.56 USD (774 844 pips)
Perdita lorda:
-756.21 USD (753 378 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (126.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.60 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
11.81%
Massimo carico di deposito:
18.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
268 (59.56%)
Short Trade:
182 (40.44%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
2.98 USD
Perdita media:
-4.04 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-82.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.64 USD (19)
Crescita mensile:
-4.03%
Previsione annuale:
-48.86%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.45 USD
Massimale:
206.47 USD (16.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.90% (206.47 USD)
Per equità:
5.53% (60.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 450
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.88 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +126.60 USD
Massima perdita consecutiva: -82.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
8.18 × 113
Exness-MT5Real3
21.29 × 51
Exness-MT5Real
24.50 × 352
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 06:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 02:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 06:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 03:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
