- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
690
盈利交易:
411 (59.56%)
亏损交易:
279 (40.43%)
最好交易:
30.88 USD
最差交易:
-28.95 USD
毛利:
1 243.43 USD (1 328 214 pips)
毛利亏损:
-1 146.82 USD (1 156 834 pips)
最大连续赢利:
34 (126.60 USD)
最大连续盈利:
126.60 USD (34)
夏普比率:
0.03
交易活动:
7.69%
最大入金加载:
22.92%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.46
长期交易:
398 (57.68%)
短期交易:
292 (42.32%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
3.03 USD
平均损失:
-4.11 USD
最大连续失误:
19 (-82.64 USD)
最大连续亏损:
-82.64 USD (19)
每月增长:
5.96%
年度预测:
72.30%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
39.45 USD
最大值:
209.27 USD (17.13%)
相对跌幅:
结余:
17.13% (209.27 USD)
净值:
5.53% (60.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|686
|BTCUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|89
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|88K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.88 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +126.60 USD
最大连续亏损: -82.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
