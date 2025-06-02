SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jeje77
Jeremy Diaz Prasetyo

Jeje77

Jeremy Diaz Prasetyo
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 82%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
272
Bénéfice trades:
109 (40.07%)
Perte trades:
163 (59.93%)
Meilleure transaction:
149.40 USD
Pire transaction:
-151.82 USD
Bénéfice brut:
8 189.37 USD (349 018 pips)
Perte brute:
-6 321.85 USD (277 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (840.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
840.90 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
88.68%
Charge de dépôt maximale:
9.46%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
2.34
Longs trades:
170 (62.50%)
Courts trades:
102 (37.50%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
6.87 USD
Bénéfice moyen:
75.13 USD
Perte moyenne:
-38.78 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-325.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-599.49 USD (9)
Croissance mensuelle:
74.09%
Prévision annuelle:
898.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
231.08 USD
Maximal:
796.98 USD (21.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.54% (796.98 USD)
Par fonds propres:
7.83% (212.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 257
GBPJPY 6
EURJPY 3
EURNZD 3
AUDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 50
EURJPY -47
EURNZD -39
AUDJPY -21
USDJPY 28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
GBPJPY 4K
EURJPY -5.2K
EURNZD -3.2K
AUDJPY -1.5K
USDJPY 2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.40 USD
Pire transaction: -152 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +840.90 USD
Perte consécutive maximale: -325.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiqCon-Live2
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 7
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
MGK-MAIN
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
272 plus...
focus on XAUUSD, GBPJPY sometimes
Trend follower. Lot sizing 1-3% risk per trade.
Aucun avis
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 06:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jeje77
30 USD par mois
82%
0
0
USD
4K
USD
26
0%
272
40%
89%
1.29
6.87
USD
26%
1:50
