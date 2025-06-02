- Прирост
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
179 (44.41%)
Убыточных трейдов:
224 (55.58%)
Лучший трейд:
358.20 USD
Худший трейд:
-250.35 USD
Общая прибыль:
21 650.58 USD (630 005 pips)
Общий убыток:
-16 425.30 USD (458 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 928.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 928.49 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
76.75%
Макс. загрузка депозита:
13.76%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
266 (66.00%)
Коротких трейдов:
137 (34.00%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
12.97 USD
Средняя прибыль:
120.95 USD
Средний убыток:
-73.33 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-325.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 012.15 USD (10)
Прирост в месяц:
-10.56%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
231.08 USD
Максимальная:
2 994.75 USD (28.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.72% (2 994.75 USD)
По эквити:
7.83% (212.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|376
|GBPJPY
|7
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.8K
|GBPJPY
|-72
|EURJPY
|-263
|AUDJPY
|26
|EURNZD
|-39
|USDJPY
|-172
|CADJPY
|-311
|CHFJPY
|110
|NZDJPY
|128
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|178K
|GBPJPY
|3K
|EURJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|-1.5K
|EURNZD
|-3.2K
|USDJPY
|1K
|CADJPY
|-1.8K
|CHFJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +358.20 USD
Худший трейд: -250 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +2 928.49 USD
Макс. убыток в серии: -325.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD, JPY pair sometimes
Нет отзывов
