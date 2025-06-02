СигналыРазделы
Jeremy Diaz Prasetyo

Jeje77

Jeremy Diaz Prasetyo
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 233%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
179 (44.41%)
Убыточных трейдов:
224 (55.58%)
Лучший трейд:
358.20 USD
Худший трейд:
-250.35 USD
Общая прибыль:
21 650.58 USD (630 005 pips)
Общий убыток:
-16 425.30 USD (458 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 928.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 928.49 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
76.75%
Макс. загрузка депозита:
13.76%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
266 (66.00%)
Коротких трейдов:
137 (34.00%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
12.97 USD
Средняя прибыль:
120.95 USD
Средний убыток:
-73.33 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-325.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 012.15 USD (10)
Прирост в месяц:
-10.56%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
231.08 USD
Максимальная:
2 994.75 USD (28.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.72% (2 994.75 USD)
По эквити:
7.83% (212.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 376
GBPJPY 7
EURJPY 7
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 2
CADJPY 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.8K
GBPJPY -72
EURJPY -263
AUDJPY 26
EURNZD -39
USDJPY -172
CADJPY -311
CHFJPY 110
NZDJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 178K
GBPJPY 3K
EURJPY -6.2K
AUDJPY -1.5K
EURNZD -3.2K
USDJPY 1K
CADJPY -1.8K
CHFJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +358.20 USD
Худший трейд: -250 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +2 928.49 USD
Макс. убыток в серии: -325.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XAUUSD, JPY pair sometimes

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jeje77
30 USD в месяц
233%
0
0
USD
6.3K
USD
39
0%
403
44%
77%
1.31
12.97
USD
34%
1:50
