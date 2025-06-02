SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Jeje77
Jeremy Diaz Prasetyo

Jeje77

Jeremy Diaz Prasetyo
0 comentarios
Fiabilidad
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 216%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
405
Transacciones Rentables:
179 (44.19%)
Transacciones Irrentables:
226 (55.80%)
Mejor transacción:
358.20 USD
Peor transacción:
-250.35 USD
Beneficio Bruto:
21 650.58 USD (630 005 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 748.50 USD (462 621 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2 928.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 928.49 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
76.75%
Carga máxima del depósito:
13.76%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
268 (66.17%)
Transacciones Cortas:
137 (33.83%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
12.10 USD
Beneficio medio:
120.95 USD
Pérdidas medias:
-74.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-325.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 012.15 USD (10)
Crecimiento al mes:
-15.13%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
231.08 USD
Máxima:
2 994.75 USD (28.89%)
Reducción relativa:
De balance:
33.72% (2 994.75 USD)
De fondos:
7.83% (212.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 378
GBPJPY 7
EURJPY 7
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 2
CADJPY 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.5K
GBPJPY -72
EURJPY -263
AUDJPY 26
EURNZD -39
USDJPY -172
CADJPY -311
CHFJPY 110
NZDJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 174K
GBPJPY 3K
EURJPY -6.2K
AUDJPY -1.5K
EURNZD -3.2K
USDJPY 1K
CADJPY -1.8K
CHFJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +358.20 USD
Peor transacción: -250 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +2 928.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -325.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
XAUUSD, JPY pair sometimes

No hay comentarios
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 06:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Jeje77
30 USD al mes
216%
0
0
USD
6K
USD
40
0%
405
44%
77%
1.29
12.10
USD
34%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.