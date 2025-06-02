- Crescita
Trade:
272
Profit Trade:
109 (40.07%)
Loss Trade:
163 (59.93%)
Best Trade:
149.40 USD
Worst Trade:
-151.82 USD
Profitto lordo:
8 189.37 USD (349 018 pips)
Perdita lorda:
-6 321.85 USD (277 386 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (840.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
840.90 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
87.65%
Massimo carico di deposito:
9.46%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
170 (62.50%)
Short Trade:
102 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
6.87 USD
Profitto medio:
75.13 USD
Perdita media:
-38.78 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-325.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-599.49 USD (9)
Crescita mensile:
78.82%
Previsione annuale:
956.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
231.08 USD
Massimale:
796.98 USD (21.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.54% (796.98 USD)
Per equità:
7.83% (212.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|3
|EURNZD
|3
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPJPY
|50
|EURJPY
|-47
|EURNZD
|-39
|AUDJPY
|-21
|USDJPY
|28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|76K
|GBPJPY
|4K
|EURJPY
|-5.2K
|EURNZD
|-3.2K
|AUDJPY
|-1.5K
|USDJPY
|2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +149.40 USD
Worst Trade: -152 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +840.90 USD
Massima perdita consecutiva: -325.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 7
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
focus on XAUUSD, GBPJPY sometimes
Trend follower. Lot sizing 1-3% risk per trade.
