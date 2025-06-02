SegnaliSezioni
Jeremy Diaz Prasetyo

Jeje77

Jeremy Diaz Prasetyo
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 82%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
272
Profit Trade:
109 (40.07%)
Loss Trade:
163 (59.93%)
Best Trade:
149.40 USD
Worst Trade:
-151.82 USD
Profitto lordo:
8 189.37 USD (349 018 pips)
Perdita lorda:
-6 321.85 USD (277 386 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (840.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
840.90 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
87.65%
Massimo carico di deposito:
9.46%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
170 (62.50%)
Short Trade:
102 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
6.87 USD
Profitto medio:
75.13 USD
Perdita media:
-38.78 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-325.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-599.49 USD (9)
Crescita mensile:
78.82%
Previsione annuale:
956.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
231.08 USD
Massimale:
796.98 USD (21.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.54% (796.98 USD)
Per equità:
7.83% (212.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 257
GBPJPY 6
EURJPY 3
EURNZD 3
AUDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 50
EURJPY -47
EURNZD -39
AUDJPY -21
USDJPY 28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 76K
GBPJPY 4K
EURJPY -5.2K
EURNZD -3.2K
AUDJPY -1.5K
USDJPY 2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.40 USD
Worst Trade: -152 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +840.90 USD
Massima perdita consecutiva: -325.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

focus on XAUUSD, GBPJPY sometimes
Trend follower. Lot sizing 1-3% risk per trade.
Non ci sono recensioni
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 06:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jeje77
30USD al mese
82%
0
0
USD
4K
USD
26
0%
272
40%
88%
1.29
6.87
USD
26%
1:50
