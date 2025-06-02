SinaisSeções
Jeremy Diaz Prasetyo

Jeje77

Jeremy Diaz Prasetyo
0 comentários
Confiabilidade
40 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 216%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
405
Negociações com lucro:
179 (44.19%)
Negociações com perda:
226 (55.80%)
Melhor negociação:
358.20 USD
Pior negociação:
-250.35 USD
Lucro bruto:
21 650.58 USD (630 005 pips)
Perda bruta:
-16 748.50 USD (462 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 928.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 928.49 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
76.75%
Depósito máximo carregado:
13.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
268 (66.17%)
Negociações curtas:
137 (33.83%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
12.10 USD
Lucro médio:
120.95 USD
Perda média:
-74.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-325.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 012.15 USD (10)
Crescimento mensal:
-15.13%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
231.08 USD
Máximo:
2 994.75 USD (28.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.72% (2 994.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.83% (212.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 378
GBPJPY 7
EURJPY 7
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 2
CADJPY 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.5K
GBPJPY -72
EURJPY -263
AUDJPY 26
EURNZD -39
USDJPY -172
CADJPY -311
CHFJPY 110
NZDJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 174K
GBPJPY 3K
EURJPY -6.2K
AUDJPY -1.5K
EURNZD -3.2K
USDJPY 1K
CADJPY -1.8K
CHFJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +358.20 USD
Pior negociação: -250 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +2 928.49 USD
Máxima perda consecutiva: -325.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
XAUUSD, JPY pair sometimes

Sem comentários
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 06:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Jeje77
30 USD por mês
216%
0
0
USD
6K
USD
40
0%
405
44%
77%
1.29
12.10
USD
34%
1:50
Copiar

