トレード:
405
利益トレード:
179 (44.19%)
損失トレード:
226 (55.80%)
ベストトレード:
358.20 USD
最悪のトレード:
-250.35 USD
総利益:
21 650.58 USD (630 005 pips)
総損失:
-16 748.50 USD (462 621 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 928.49 USD)
最大連続利益:
2 928.49 USD (12)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
76.75%
最大入金額:
13.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
268 (66.17%)
短いトレード:
137 (33.83%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
12.10 USD
平均利益:
120.95 USD
平均損失:
-74.11 USD
最大連続の負け:
15 (-325.99 USD)
最大連続損失:
-2 012.15 USD (10)
月間成長:
-15.13%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
231.08 USD
最大の:
2 994.75 USD (28.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.72% (2 994.75 USD)
エクイティによる:
7.83% (212.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|378
|GBPJPY
|7
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.5K
|GBPJPY
|-72
|EURJPY
|-263
|AUDJPY
|26
|EURNZD
|-39
|USDJPY
|-172
|CADJPY
|-311
|CHFJPY
|110
|NZDJPY
|128
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|174K
|GBPJPY
|3K
|EURJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|-1.5K
|EURNZD
|-3.2K
|USDJPY
|1K
|CADJPY
|-1.8K
|CHFJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +358.20 USD
最悪のトレード: -250 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +2 928.49 USD
最大連続損失: -325.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD, JPY pair sometimes
レビューなし
