- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
404
盈利交易:
179 (44.30%)
亏损交易:
225 (55.69%)
最好交易:
358.20 USD
最差交易:
-250.35 USD
毛利:
21 650.58 USD (630 005 pips)
毛利亏损:
-16 586.90 USD (460 621 pips)
最大连续赢利:
12 (2 928.49 USD)
最大连续盈利:
2 928.49 USD (12)
夏普比率:
0.13
交易活动:
76.75%
最大入金加载:
13.76%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
23 小时
采收率:
1.69
长期交易:
267 (66.09%)
短期交易:
137 (33.91%)
利润因子:
1.31
预期回报:
12.53 USD
平均利润:
120.95 USD
平均损失:
-73.72 USD
最大连续失误:
15 (-325.99 USD)
最大连续亏损:
-2 012.15 USD (10)
每月增长:
-12.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
231.08 USD
最大值:
2 994.75 USD (28.89%)
相对跌幅:
结余:
33.72% (2 994.75 USD)
净值:
7.83% (212.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|377
|GBPJPY
|7
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.7K
|GBPJPY
|-72
|EURJPY
|-263
|AUDJPY
|26
|EURNZD
|-39
|USDJPY
|-172
|CADJPY
|-311
|CHFJPY
|110
|NZDJPY
|128
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|176K
|GBPJPY
|3K
|EURJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|-1.5K
|EURNZD
|-3.2K
|USDJPY
|1K
|CADJPY
|-1.8K
|CHFJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +358.20 USD
最差交易: -250 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +2 928.49 USD
最大连续亏损: -325.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD, JPY pair sometimes
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
224%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
39
0%
404
44%
77%
1.30
12.53
USD
USD
34%
1:50