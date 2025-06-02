시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Jeje77
Jeremy Diaz Prasetyo

Jeje77

Jeremy Diaz Prasetyo
0 리뷰
안정성
41
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 254%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
419
이익 거래:
187 (44.63%)
손실 거래:
232 (55.37%)
최고의 거래:
358.20 USD
최악의 거래:
-250.35 USD
총 수익:
23 237.83 USD (663 214 pips)
총 손실:
-17 599.46 USD (484 107 pips)
연속 최대 이익:
12 (2 928.49 USD)
연속 최대 이익:
2 928.49 USD (12)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
74.27%
최대 입금량:
13.76%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.88
롱(주식매수):
279 (66.59%)
숏(주식차입매도):
140 (33.41%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
13.46 USD
평균 이익:
124.27 USD
평균 손실:
-75.86 USD
연속 최대 손실:
15 (-325.99 USD)
연속 최대 손실:
-2 012.15 USD (10)
월별 성장률:
14.43%
연간 예측:
175.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
231.08 USD
최대한의:
2 994.75 USD (28.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.72% (2 994.75 USD)
자본금별:
7.83% (212.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 392
GBPJPY 7
EURJPY 7
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 2
CADJPY 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6.2K
GBPJPY -72
EURJPY -263
AUDJPY 26
EURNZD -39
USDJPY -172
CADJPY -311
CHFJPY 110
NZDJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 186K
GBPJPY 3K
EURJPY -6.2K
AUDJPY -1.5K
EURNZD -3.2K
USDJPY 1K
CADJPY -1.8K
CHFJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +358.20 USD
최악의 거래: -250 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +2 928.49 USD
연속 최대 손실: -325.99 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
XAUUSD, JPY pair sometimes

리뷰 없음
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 06:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.