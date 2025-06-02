- 자본
- 축소
트레이드:
419
이익 거래:
187 (44.63%)
손실 거래:
232 (55.37%)
최고의 거래:
358.20 USD
최악의 거래:
-250.35 USD
총 수익:
23 237.83 USD (663 214 pips)
총 손실:
-17 599.46 USD (484 107 pips)
연속 최대 이익:
12 (2 928.49 USD)
연속 최대 이익:
2 928.49 USD (12)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
74.27%
최대 입금량:
13.76%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.88
롱(주식매수):
279 (66.59%)
숏(주식차입매도):
140 (33.41%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
13.46 USD
평균 이익:
124.27 USD
평균 손실:
-75.86 USD
연속 최대 손실:
15 (-325.99 USD)
연속 최대 손실:
-2 012.15 USD (10)
월별 성장률:
14.43%
연간 예측:
175.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
231.08 USD
최대한의:
2 994.75 USD (28.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.72% (2 994.75 USD)
자본금별:
7.83% (212.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|392
|GBPJPY
|7
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.2K
|GBPJPY
|-72
|EURJPY
|-263
|AUDJPY
|26
|EURNZD
|-39
|USDJPY
|-172
|CADJPY
|-311
|CHFJPY
|110
|NZDJPY
|128
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|186K
|GBPJPY
|3K
|EURJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|-1.5K
|EURNZD
|-3.2K
|USDJPY
|1K
|CADJPY
|-1.8K
|CHFJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +358.20 USD
최악의 거래: -250 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +2 928.49 USD
연속 최대 손실: -325.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD, JPY pair sometimes
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
254%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
41
0%
419
44%
74%
1.32
13.46
USD
USD
34%
1:50