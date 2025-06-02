SignaleKategorien
Jeremy Diaz Prasetyo

Jeje77

Jeremy Diaz Prasetyo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
40 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
407
Gewinntrades:
180 (44.22%)
Verlusttrades:
227 (55.77%)
Bester Trade:
358.20 USD
Schlechtester Trade:
-250.35 USD
Bruttoprofit:
21 972.42 USD (634 048 pips)
Bruttoverlust:
-16 899.85 USD (467 621 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 928.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 928.49 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
76.75%
Max deposit load:
13.76%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
1.69
Long-Positionen:
269 (66.09%)
Short-Positionen:
138 (33.91%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
12.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
122.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-325.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 012.15 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-12.72%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
231.08 USD
Maximaler:
2 994.75 USD (28.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.72% (2 994.75 USD)
Kapital:
7.83% (212.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 380
GBPJPY 7
EURJPY 7
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 2
CADJPY 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
GBPJPY -72
EURJPY -263
AUDJPY 26
EURNZD -39
USDJPY -172
CADJPY -311
CHFJPY 110
NZDJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 173K
GBPJPY 3K
EURJPY -6.2K
AUDJPY -1.5K
EURNZD -3.2K
USDJPY 1K
CADJPY -1.8K
CHFJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +358.20 USD
Schlechtester Trade: -250 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 928.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -325.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
XAUUSD, JPY pair sometimes

Keine Bewertungen
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 06:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
