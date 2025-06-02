SinyallerBölümler
Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 37%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
28 (23.33%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (76.67%)
En iyi işlem:
15.42 USD
En kötü işlem:
-3.21 USD
Brüt kâr:
89.43 USD (61 034 pips)
Brüt zarar:
-74.31 USD (34 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (11.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.42 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
65.13%
Maks. mevduat yükü:
10.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
117 (97.50%)
Satış işlemleri:
3 (2.50%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
3.19 USD
Ortalama zarar:
-0.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-5.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.35 USD (6)
Aylık büyüme:
10.79%
Yıllık tahmin:
130.90%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 USD
Maksimum:
16.12 USD (28.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.35% (16.12 USD)
Varlığa göre:
5.99% (3.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50 34
JP225 24
GER40 20
UK100 19
CN50 10
NETH25 9
AU200 3
NAS100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50 34
JP225 0
GER40 -3
UK100 -6
CN50 -2
NETH25 -10
AU200 -1
NAS100 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50 29K
JP225 126
GER40 -1.9K
UK100 -1.5K
CN50 -1K
NETH25 -364
AU200 -129
NAS100 2.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.42 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +11.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.38 USD

Veri yok

趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
İnceleme yok
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 0.64% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.32% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
