- 자본
트레이드:
232
이익 거래:
50 (21.55%)
손실 거래:
182 (78.45%)
최고의 거래:
19.25 USD
최악의 거래:
-4.81 USD
총 수익:
162.02 USD (77 062 pips)
총 손실:
-163.41 USD (69 980 pips)
연속 최대 이익:
3 (11.83 USD)
연속 최대 이익:
20.24 USD (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
71.54%
최대 입금량:
18.69%
최근 거래:
24 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
226 (97.41%)
숏(주식차입매도):
6 (2.59%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.01 USD
평균 이익:
3.24 USD
평균 손실:
-0.90 USD
연속 최대 손실:
15 (-11.57 USD)
연속 최대 손실:
-14.92 USD (12)
월별 성장률:
-1.24%
연간 예측:
-15.05%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.15 USD
최대한의:
43.08 USD (49.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.86% (43.08 USD)
자본금별:
6.97% (4.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|HK50
|46
|CN50
|34
|UK100
|32
|JP225
|27
|NAS100
|24
|NETH25
|24
|GER40
|21
|EU50
|12
|AU200
|11
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|HK50
|2
|CN50
|-15
|UK100
|-4
|JP225
|24
|NAS100
|4
|NETH25
|-16
|GER40
|-1
|EU50
|10
|AU200
|-8
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|HK50
|3.4K
|CN50
|-5.4K
|UK100
|410
|JP225
|3.8K
|NAS100
|5K
|NETH25
|-395
|GER40
|13
|EU50
|1.1K
|AU200
|-1.1K
|NZDJPY
|219
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
27
93%
232
21%
72%
0.99
-0.01
USD
USD
7%
1:200