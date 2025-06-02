시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Fluctuate Trading dxgss
Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
0 리뷰
27
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -0%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
232
이익 거래:
50 (21.55%)
손실 거래:
182 (78.45%)
최고의 거래:
19.25 USD
최악의 거래:
-4.81 USD
총 수익:
162.02 USD (77 062 pips)
총 손실:
-163.41 USD (69 980 pips)
연속 최대 이익:
3 (11.83 USD)
연속 최대 이익:
20.24 USD (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
71.54%
최대 입금량:
18.69%
최근 거래:
24 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
226 (97.41%)
숏(주식차입매도):
6 (2.59%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.01 USD
평균 이익:
3.24 USD
평균 손실:
-0.90 USD
연속 최대 손실:
15 (-11.57 USD)
연속 최대 손실:
-14.92 USD (12)
월별 성장률:
-1.24%
연간 예측:
-15.05%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.15 USD
최대한의:
43.08 USD (49.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.86% (43.08 USD)
자본금별:
6.97% (4.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
HK50 46
CN50 34
UK100 32
JP225 27
NAS100 24
NETH25 24
GER40 21
EU50 12
AU200 11
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
HK50 2
CN50 -15
UK100 -4
JP225 24
NAS100 4
NETH25 -16
GER40 -1
EU50 10
AU200 -8
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
HK50 3.4K
CN50 -5.4K
UK100 410
JP225 3.8K
NAS100 5K
NETH25 -395
GER40 13
EU50 1.1K
AU200 -1.1K
NZDJPY 219
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +19.25 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +11.83 USD
연속 최대 손실: -11.57 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMTrading-Real 47
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
23.89 × 18
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
리뷰 없음
2026.01.06 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Fluctuate Trading dxgss
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
50
USD
27
93%
232
21%
72%
0.99
-0.01
USD
7%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.