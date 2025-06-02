SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Fluctuate Trading dxgss
Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
0 comentários
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -0%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
232
Negociações com lucro:
50 (21.55%)
Negociações com perda:
182 (78.45%)
Melhor negociação:
19.25 USD
Pior negociação:
-4.81 USD
Lucro bruto:
162.02 USD (77 062 pips)
Perda bruta:
-163.41 USD (69 980 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (11.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.24 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
70.53%
Depósito máximo carregado:
18.69%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
226 (97.41%)
Negociações curtas:
6 (2.59%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
3.24 USD
Perda média:
-0.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-11.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.92 USD (12)
Crescimento mensal:
-1.24%
Previsão anual:
-15.05%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.15 USD
Máximo:
43.08 USD (49.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.86% (43.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.97% (4.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
HK50 46
CN50 34
UK100 32
JP225 27
NAS100 24
NETH25 24
GER40 21
EU50 12
AU200 11
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
HK50 2
CN50 -15
UK100 -4
JP225 24
NAS100 4
NETH25 -16
GER40 -1
EU50 10
AU200 -8
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
HK50 3.4K
CN50 -5.4K
UK100 410
JP225 3.8K
NAS100 5K
NETH25 -395
GER40 13
EU50 1.1K
AU200 -1.1K
NZDJPY 219
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.25 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +11.83 USD
Máxima perda consecutiva: -11.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMTrading-Real 47
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
23.89 × 18
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
Sem comentários
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 0.64% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.32% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fluctuate Trading dxgss
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
50
USD
27
93%
232
21%
71%
0.99
-0.01
USD
7%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.