Negociações:
232
Negociações com lucro:
50 (21.55%)
Negociações com perda:
182 (78.45%)
Melhor negociação:
19.25 USD
Pior negociação:
-4.81 USD
Lucro bruto:
162.02 USD (77 062 pips)
Perda bruta:
-163.41 USD (69 980 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (11.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.24 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
70.53%
Depósito máximo carregado:
18.69%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
226 (97.41%)
Negociações curtas:
6 (2.59%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
3.24 USD
Perda média:
-0.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-11.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.92 USD (12)
Crescimento mensal:
-1.24%
Previsão anual:
-15.05%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.15 USD
Máximo:
43.08 USD (49.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.86% (43.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.97% (4.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|HK50
|46
|CN50
|34
|UK100
|32
|JP225
|27
|NAS100
|24
|NETH25
|24
|GER40
|21
|EU50
|12
|AU200
|11
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|HK50
|2
|CN50
|-15
|UK100
|-4
|JP225
|24
|NAS100
|4
|NETH25
|-16
|GER40
|-1
|EU50
|10
|AU200
|-8
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|HK50
|3.4K
|CN50
|-5.4K
|UK100
|410
|JP225
|3.8K
|NAS100
|5K
|NETH25
|-395
|GER40
|13
|EU50
|1.1K
|AU200
|-1.1K
|NZDJPY
|219
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.25 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +11.83 USD
Máxima perda consecutiva: -11.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 47
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
27
93%
232
21%
71%
0.99
-0.01
USD
USD
7%
1:200