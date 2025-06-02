SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fluctuate Trading dxgss
Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
28 (23.33%)
Loss Trade:
92 (76.67%)
Best Trade:
15.42 USD
Worst Trade:
-3.21 USD
Profitto lordo:
89.43 USD (61 034 pips)
Perdita lorda:
-74.31 USD (34 327 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (11.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.42 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
65.13%
Massimo carico di deposito:
10.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
117 (97.50%)
Short Trade:
3 (2.50%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-0.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.35 USD (6)
Crescita mensile:
11.09%
Previsione annuale:
134.54%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 USD
Massimale:
16.12 USD (28.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.35% (16.12 USD)
Per equità:
5.99% (3.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50 34
JP225 24
GER40 20
UK100 19
CN50 10
NETH25 9
AU200 3
NAS100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50 34
JP225 0
GER40 -3
UK100 -6
CN50 -2
NETH25 -10
AU200 -1
NAS100 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50 29K
JP225 126
GER40 -1.9K
UK100 -1.5K
CN50 -1K
NETH25 -364
AU200 -129
NAS100 2.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.42 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.83 USD
Massima perdita consecutiva: -5.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
Non ci sono recensioni
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 0.64% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.32% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
