SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Fluctuate Trading dxgss
Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
0 Bewertungen
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
232
Gewinntrades:
50 (21.55%)
Verlusttrades:
182 (78.45%)
Bester Trade:
19.25 USD
Schlechtester Trade:
-4.81 USD
Bruttoprofit:
162.02 USD (77 062 pips)
Bruttoverlust:
-163.41 USD (69 980 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (11.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.24 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
70.53%
Max deposit load:
18.69%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
226 (97.41%)
Short-Positionen:
6 (2.59%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-11.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.92 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-1.24%
Jahresprognose:
-15.05%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.15 USD
Maximaler:
43.08 USD (49.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.86% (43.08 USD)
Kapital:
6.97% (4.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
HK50 46
CN50 34
UK100 32
JP225 27
NAS100 24
NETH25 24
GER40 21
EU50 12
AU200 11
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
HK50 2
CN50 -15
UK100 -4
JP225 24
NAS100 4
NETH25 -16
GER40 -1
EU50 10
AU200 -8
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
HK50 3.4K
CN50 -5.4K
UK100 410
JP225 3.8K
NAS100 5K
NETH25 -395
GER40 13
EU50 1.1K
AU200 -1.1K
NZDJPY 219
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.25 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMTrading-Real 47
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
Keine Bewertungen
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 0.64% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.32% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
