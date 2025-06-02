- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
232
Gewinntrades:
50 (21.55%)
Verlusttrades:
182 (78.45%)
Bester Trade:
19.25 USD
Schlechtester Trade:
-4.81 USD
Bruttoprofit:
162.02 USD (77 062 pips)
Bruttoverlust:
-163.41 USD (69 980 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (11.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.24 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
70.53%
Max deposit load:
18.69%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
226 (97.41%)
Short-Positionen:
6 (2.59%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-11.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.92 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-1.24%
Jahresprognose:
-15.05%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.15 USD
Maximaler:
43.08 USD (49.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.86% (43.08 USD)
Kapital:
6.97% (4.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|HK50
|46
|CN50
|34
|UK100
|32
|JP225
|27
|NAS100
|24
|NETH25
|24
|GER40
|21
|EU50
|12
|AU200
|11
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|HK50
|2
|CN50
|-15
|UK100
|-4
|JP225
|24
|NAS100
|4
|NETH25
|-16
|GER40
|-1
|EU50
|10
|AU200
|-8
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|HK50
|3.4K
|CN50
|-5.4K
|UK100
|410
|JP225
|3.8K
|NAS100
|5K
|NETH25
|-395
|GER40
|13
|EU50
|1.1K
|AU200
|-1.1K
|NZDJPY
|219
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.25 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.57 USD
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 47
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
