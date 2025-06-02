- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
50 (21.55%)
Убыточных трейдов:
182 (78.45%)
Лучший трейд:
19.25 USD
Худший трейд:
-4.81 USD
Общая прибыль:
162.02 USD (77 062 pips)
Общий убыток:
-163.41 USD (69 980 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (11.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
70.53%
Макс. загрузка депозита:
18.69%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
226 (97.41%)
Коротких трейдов:
6 (2.59%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
3.24 USD
Средний убыток:
-0.90 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-11.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.92 USD (12)
Прирост в месяц:
-1.58%
Годовой прогноз:
-19.15%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.15 USD
Максимальная:
43.08 USD (49.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.86% (43.08 USD)
По эквити:
6.97% (4.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|HK50
|46
|CN50
|34
|UK100
|32
|JP225
|27
|NAS100
|24
|NETH25
|24
|GER40
|21
|EU50
|12
|AU200
|11
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|HK50
|2
|CN50
|-15
|UK100
|-4
|JP225
|24
|NAS100
|4
|NETH25
|-16
|GER40
|-1
|EU50
|10
|AU200
|-8
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|HK50
|3.4K
|CN50
|-5.4K
|UK100
|410
|JP225
|3.8K
|NAS100
|5K
|NETH25
|-395
|GER40
|13
|EU50
|1.1K
|AU200
|-1.1K
|NZDJPY
|219
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.25 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +11.83 USD
Макс. убыток в серии: -11.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 47
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
27
93%
232
21%
71%
0.99
-0.01
USD
USD
7%
1:200