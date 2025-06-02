СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fluctuate Trading dxgss
Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
50 (21.55%)
Убыточных трейдов:
182 (78.45%)
Лучший трейд:
19.25 USD
Худший трейд:
-4.81 USD
Общая прибыль:
162.02 USD (77 062 pips)
Общий убыток:
-163.41 USD (69 980 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (11.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
70.53%
Макс. загрузка депозита:
18.69%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
226 (97.41%)
Коротких трейдов:
6 (2.59%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
3.24 USD
Средний убыток:
-0.90 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-11.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.92 USD (12)
Прирост в месяц:
-1.58%
Годовой прогноз:
-19.15%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.15 USD
Максимальная:
43.08 USD (49.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.86% (43.08 USD)
По эквити:
6.97% (4.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
HK50 46
CN50 34
UK100 32
JP225 27
NAS100 24
NETH25 24
GER40 21
EU50 12
AU200 11
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
HK50 2
CN50 -15
UK100 -4
JP225 24
NAS100 4
NETH25 -16
GER40 -1
EU50 10
AU200 -8
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
HK50 3.4K
CN50 -5.4K
UK100 410
JP225 3.8K
NAS100 5K
NETH25 -395
GER40 13
EU50 1.1K
AU200 -1.1K
NZDJPY 219
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.25 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +11.83 USD
Макс. убыток в серии: -11.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMTrading-Real 47
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
Нет отзывов
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 0.64% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.32% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.