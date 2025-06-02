SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fluctuate Trading dxgss
Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
28 (23.33%)
Perte trades:
92 (76.67%)
Meilleure transaction:
15.42 USD
Pire transaction:
-3.21 USD
Bénéfice brut:
89.43 USD (61 034 pips)
Perte brute:
-74.31 USD (34 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (11.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.42 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
65.13%
Charge de dépôt maximale:
10.92%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
117 (97.50%)
Courts trades:
3 (2.50%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
3.19 USD
Perte moyenne:
-0.81 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-5.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.35 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.09%
Prévision annuelle:
134.54%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.25 USD
Maximal:
16.12 USD (28.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.35% (16.12 USD)
Par fonds propres:
5.99% (3.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50 34
JP225 24
GER40 20
UK100 19
CN50 10
NETH25 9
AU200 3
NAS100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50 34
JP225 0
GER40 -3
UK100 -6
CN50 -2
NETH25 -10
AU200 -1
NAS100 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50 29K
JP225 126
GER40 -1.9K
UK100 -1.5K
CN50 -1K
NETH25 -364
AU200 -129
NAS100 2.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.42 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +11.83 USD
Perte consécutive maximale: -5.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
Aucun avis
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 0.64% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.32% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fluctuate Trading dxgss
30 USD par mois
37%
0
0
USD
59
USD
21
89%
120
23%
65%
1.20
0.13
USD
27%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.