Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
0 comentarios
27 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -0%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
232
Transacciones Rentables:
50 (21.55%)
Transacciones Irrentables:
182 (78.45%)
Mejor transacción:
19.25 USD
Peor transacción:
-4.81 USD
Beneficio Bruto:
162.02 USD (77 062 pips)
Pérdidas Brutas:
-163.41 USD (69 980 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (11.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
70.53%
Carga máxima del depósito:
18.69%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
226 (97.41%)
Transacciones Cortas:
6 (2.59%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
3.24 USD
Pérdidas medias:
-0.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-11.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.92 USD (12)
Crecimiento al mes:
-1.58%
Pronóstico anual:
-19.15%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.15 USD
Máxima:
43.08 USD (49.47%)
Reducción relativa:
De balance:
4.86% (43.08 USD)
De fondos:
6.97% (4.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
HK50 46
CN50 34
UK100 32
JP225 27
NAS100 24
NETH25 24
GER40 21
EU50 12
AU200 11
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
HK50 2
CN50 -15
UK100 -4
JP225 24
NAS100 4
NETH25 -16
GER40 -1
EU50 10
AU200 -8
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
HK50 3.4K
CN50 -5.4K
UK100 410
JP225 3.8K
NAS100 5K
NETH25 -395
GER40 13
EU50 1.1K
AU200 -1.1K
NZDJPY 219
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.25 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +11.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMTrading-Real 47
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
No hay comentarios
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 0.64% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.32% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
