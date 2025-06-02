- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
232
Transacciones Rentables:
50 (21.55%)
Transacciones Irrentables:
182 (78.45%)
Mejor transacción:
19.25 USD
Peor transacción:
-4.81 USD
Beneficio Bruto:
162.02 USD (77 062 pips)
Pérdidas Brutas:
-163.41 USD (69 980 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (11.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
70.53%
Carga máxima del depósito:
18.69%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
226 (97.41%)
Transacciones Cortas:
6 (2.59%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
3.24 USD
Pérdidas medias:
-0.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-11.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.92 USD (12)
Crecimiento al mes:
-1.58%
Pronóstico anual:
-19.15%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.15 USD
Máxima:
43.08 USD (49.47%)
Reducción relativa:
De balance:
4.86% (43.08 USD)
De fondos:
6.97% (4.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|HK50
|46
|CN50
|34
|UK100
|32
|JP225
|27
|NAS100
|24
|NETH25
|24
|GER40
|21
|EU50
|12
|AU200
|11
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|HK50
|2
|CN50
|-15
|UK100
|-4
|JP225
|24
|NAS100
|4
|NETH25
|-16
|GER40
|-1
|EU50
|10
|AU200
|-8
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|HK50
|3.4K
|CN50
|-5.4K
|UK100
|410
|JP225
|3.8K
|NAS100
|5K
|NETH25
|-395
|GER40
|13
|EU50
|1.1K
|AU200
|-1.1K
|NZDJPY
|219
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.25 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +11.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 47
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
No hay comentarios
