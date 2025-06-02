- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
232
盈利交易:
50 (21.55%)
亏损交易:
182 (78.45%)
最好交易:
19.25 USD
最差交易:
-4.81 USD
毛利:
162.02 USD (77 062 pips)
毛利亏损:
-163.41 USD (69 980 pips)
最大连续赢利:
3 (11.83 USD)
最大连续盈利:
20.24 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
70.53%
最大入金加载:
18.69%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.03
长期交易:
226 (97.41%)
短期交易:
6 (2.59%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
3.24 USD
平均损失:
-0.90 USD
最大连续失误:
15 (-11.57 USD)
最大连续亏损:
-14.92 USD (12)
每月增长:
-1.24%
年度预测:
-15.05%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
3.15 USD
最大值:
43.08 USD (49.47%)
相对跌幅:
结余:
4.86% (43.08 USD)
净值:
6.97% (4.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|HK50
|46
|CN50
|34
|UK100
|32
|JP225
|27
|NAS100
|24
|NETH25
|24
|GER40
|21
|EU50
|12
|AU200
|11
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|HK50
|2
|CN50
|-15
|UK100
|-4
|JP225
|24
|NAS100
|4
|NETH25
|-16
|GER40
|-1
|EU50
|10
|AU200
|-8
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|HK50
|3.4K
|CN50
|-5.4K
|UK100
|410
|JP225
|3.8K
|NAS100
|5K
|NETH25
|-395
|GER40
|13
|EU50
|1.1K
|AU200
|-1.1K
|NZDJPY
|219
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.25 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +11.83 USD
最大连续亏损: -11.57 USD
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
27
93%
232
21%
71%
0.99
-0.01
USD
USD
7%
1:200