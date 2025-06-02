信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Fluctuate Trading dxgss
Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
0条评论
27
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -0%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
232
盈利交易:
50 (21.55%)
亏损交易:
182 (78.45%)
最好交易:
19.25 USD
最差交易:
-4.81 USD
毛利:
162.02 USD (77 062 pips)
毛利亏损:
-163.41 USD (69 980 pips)
最大连续赢利:
3 (11.83 USD)
最大连续盈利:
20.24 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
70.53%
最大入金加载:
18.69%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.03
长期交易:
226 (97.41%)
短期交易:
6 (2.59%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
3.24 USD
平均损失:
-0.90 USD
最大连续失误:
15 (-11.57 USD)
最大连续亏损:
-14.92 USD (12)
每月增长:
-1.24%
年度预测:
-15.05%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
3.15 USD
最大值:
43.08 USD (49.47%)
相对跌幅:
结余:
4.86% (43.08 USD)
净值:
6.97% (4.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
HK50 46
CN50 34
UK100 32
JP225 27
NAS100 24
NETH25 24
GER40 21
EU50 12
AU200 11
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
HK50 2
CN50 -15
UK100 -4
JP225 24
NAS100 4
NETH25 -16
GER40 -1
EU50 10
AU200 -8
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
HK50 3.4K
CN50 -5.4K
UK100 410
JP225 3.8K
NAS100 5K
NETH25 -395
GER40 13
EU50 1.1K
AU200 -1.1K
NZDJPY 219
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.25 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +11.83 USD
最大连续亏损: -11.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMTrading-Real 47
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 0.64% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.32% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
