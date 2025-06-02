シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Fluctuate Trading dxgss
Lin Long

Fluctuate Trading dxgss

Lin Long
レビュー0件
27週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
232
利益トレード:
50 (21.55%)
損失トレード:
182 (78.45%)
ベストトレード:
19.25 USD
最悪のトレード:
-4.81 USD
総利益:
162.02 USD (77 062 pips)
総損失:
-163.41 USD (69 980 pips)
最大連続の勝ち:
3 (11.83 USD)
最大連続利益:
20.24 USD (2)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
70.53%
最大入金額:
18.69%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
226 (97.41%)
短いトレード:
6 (2.59%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
3.24 USD
平均損失:
-0.90 USD
最大連続の負け:
15 (-11.57 USD)
最大連続損失:
-14.92 USD (12)
月間成長:
-1.24%
年間予想:
-15.05%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.15 USD
最大の:
43.08 USD (49.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.86% (43.08 USD)
エクイティによる:
6.97% (4.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
HK50 46
CN50 34
UK100 32
JP225 27
NAS100 24
NETH25 24
GER40 21
EU50 12
AU200 11
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
HK50 2
CN50 -15
UK100 -4
JP225 24
NAS100 4
NETH25 -16
GER40 -1
EU50 10
AU200 -8
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
HK50 3.4K
CN50 -5.4K
UK100 410
JP225 3.8K
NAS100 5K
NETH25 -395
GER40 13
EU50 1.1K
AU200 -1.1K
NZDJPY 219
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.25 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +11.83 USD
最大連続損失: -11.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMTrading-Real 47
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
レビューなし
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 05:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 02:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 12:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 0.64% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.32% of days out of the 933 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください