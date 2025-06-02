- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
232
利益トレード:
50 (21.55%)
損失トレード:
182 (78.45%)
ベストトレード:
19.25 USD
最悪のトレード:
-4.81 USD
総利益:
162.02 USD (77 062 pips)
総損失:
-163.41 USD (69 980 pips)
最大連続の勝ち:
3 (11.83 USD)
最大連続利益:
20.24 USD (2)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
70.53%
最大入金額:
18.69%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
226 (97.41%)
短いトレード:
6 (2.59%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
3.24 USD
平均損失:
-0.90 USD
最大連続の負け:
15 (-11.57 USD)
最大連続損失:
-14.92 USD (12)
月間成長:
-1.24%
年間予想:
-15.05%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.15 USD
最大の:
43.08 USD (49.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.86% (43.08 USD)
エクイティによる:
6.97% (4.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|HK50
|46
|CN50
|34
|UK100
|32
|JP225
|27
|NAS100
|24
|NETH25
|24
|GER40
|21
|EU50
|12
|AU200
|11
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|HK50
|2
|CN50
|-15
|UK100
|-4
|JP225
|24
|NAS100
|4
|NETH25
|-16
|GER40
|-1
|EU50
|10
|AU200
|-8
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|HK50
|3.4K
|CN50
|-5.4K
|UK100
|410
|JP225
|3.8K
|NAS100
|5K
|NETH25
|-395
|GER40
|13
|EU50
|1.1K
|AU200
|-1.1K
|NZDJPY
|219
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 47
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|23.89 × 18
趋势追踪、波段交易，单单止损，单品种同时间只开一单
