Marco Solito

Dark Nova 3 Pairs

Marco Solito
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 483%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
506
Kârla kapanan işlemler:
402 (79.44%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (20.55%)
En iyi işlem:
34.60 USD
En kötü işlem:
-14.12 USD
Brüt kâr:
735.29 USD (59 359 pips)
Brüt zarar:
-252.36 USD (29 142 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (42.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.73 USD (6)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
83.19%
Maks. mevduat yükü:
14.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.97
Alış işlemleri:
259 (51.19%)
Satış işlemleri:
247 (48.81%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.23 USD (4)
Aylık büyüme:
16.16%
Yıllık tahmin:
196.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.23 USD (14.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.94% (37.23 USD)
Varlığa göre:
38.68% (198.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 184
NZDCAD 170
AUDNZD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 204
NZDCAD 173
AUDNZD 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 8.2K
AUDNZD 8.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.60 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
Strategy Based on EA Dark Nova

You can find it on my Website!


İnceleme yok
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
