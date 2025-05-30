SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dark Nova 3 Pairs
Marco Solito

Dark Nova 3 Pairs

Marco Solito
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 483%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
506
Bénéfice trades:
402 (79.44%)
Perte trades:
104 (20.55%)
Meilleure transaction:
34.60 USD
Pire transaction:
-14.12 USD
Bénéfice brut:
735.29 USD (59 359 pips)
Perte brute:
-252.36 USD (29 142 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (42.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.73 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
83.19%
Charge de dépôt maximale:
14.50%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
12.97
Longs trades:
259 (51.19%)
Courts trades:
247 (48.81%)
Facteur de profit:
2.91
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
1.83 USD
Perte moyenne:
-2.43 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-37.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.23 USD (4)
Croissance mensuelle:
16.69%
Prévision annuelle:
202.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
37.23 USD (14.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.94% (37.23 USD)
Par fonds propres:
38.68% (198.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 184
NZDCAD 170
AUDNZD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 204
NZDCAD 173
AUDNZD 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 8.2K
AUDNZD 8.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.60 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +42.06 USD
Perte consécutive maximale: -37.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
Strategy Based on EA Dark Nova

You can find it on my Website!


Aucun avis
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dark Nova 3 Pairs
999 USD par mois
483%
0
0
USD
583
USD
43
100%
506
79%
83%
2.91
0.95
USD
39%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.