- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
652
利益トレード:
510 (78.22%)
損失トレード:
142 (21.78%)
ベストトレード:
47.83 USD
最悪のトレード:
-14.19 USD
総利益:
1 040.82 USD (80 383 pips)
総損失:
-352.79 USD (40 066 pips)
最大連続の勝ち:
45 (42.06 USD)
最大連続利益:
84.47 USD (3)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
81.04%
最大入金額:
14.50%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.48
長いトレード:
337 (51.69%)
短いトレード:
315 (48.31%)
プロフィットファクター:
2.95
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
2.04 USD
平均損失:
-2.48 USD
最大連続の負け:
4 (-37.23 USD)
最大連続損失:
-37.23 USD (4)
月間成長:
4.70%
年間予想:
57.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
37.23 USD (14.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.94% (37.23 USD)
エクイティによる:
38.68% (198.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|243
|NZDCAD
|224
|AUDNZD
|185
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|282
|NZDCAD
|235
|AUDNZD
|171
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|9.5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +47.83 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +42.06 USD
最大連続損失: -37.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
FBS-Real-2
|6.44 × 138
Strategy Based on EA Dark Nova
You can find it on my Website!
