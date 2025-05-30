- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
506
Profit Trade:
402 (79.44%)
Loss Trade:
104 (20.55%)
Best Trade:
34.60 USD
Worst Trade:
-14.12 USD
Profitto lordo:
735.29 USD (59 359 pips)
Perdita lorda:
-252.36 USD (29 142 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (42.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.73 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
83.19%
Massimo carico di deposito:
14.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.97
Long Trade:
259 (51.19%)
Short Trade:
247 (48.81%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-2.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.23 USD (4)
Crescita mensile:
16.69%
Previsione annuale:
202.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.23 USD (14.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.94% (37.23 USD)
Per equità:
38.68% (198.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|184
|NZDCAD
|170
|AUDNZD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|204
|NZDCAD
|173
|AUDNZD
|105
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|8.2K
|AUDNZD
|8.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.60 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.06 USD
Massima perdita consecutiva: -37.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
Strategy Based on EA Dark Nova
You can find it on my Website!
Non ci sono recensioni
