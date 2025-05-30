SegnaliSezioni
Marco Solito

Dark Nova 3 Pairs

Marco Solito
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 483%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
506
Profit Trade:
402 (79.44%)
Loss Trade:
104 (20.55%)
Best Trade:
34.60 USD
Worst Trade:
-14.12 USD
Profitto lordo:
735.29 USD (59 359 pips)
Perdita lorda:
-252.36 USD (29 142 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (42.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.73 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
83.19%
Massimo carico di deposito:
14.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.97
Long Trade:
259 (51.19%)
Short Trade:
247 (48.81%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-2.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.23 USD (4)
Crescita mensile:
16.69%
Previsione annuale:
202.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.23 USD (14.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.94% (37.23 USD)
Per equità:
38.68% (198.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 184
NZDCAD 170
AUDNZD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 204
NZDCAD 173
AUDNZD 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 8.2K
AUDNZD 8.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.60 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.06 USD
Massima perdita consecutiva: -37.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
Strategy Based on EA Dark Nova

You can find it on my Website!


Non ci sono recensioni
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
