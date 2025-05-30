СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dark Nova 3 Pairs
Marco Solito

Dark Nova 3 Pairs

Marco Solito
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 688%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
652
Прибыльных трейдов:
510 (78.22%)
Убыточных трейдов:
142 (21.78%)
Лучший трейд:
47.83 USD
Худший трейд:
-14.19 USD
Общая прибыль:
1 040.82 USD (80 383 pips)
Общий убыток:
-352.79 USD (40 066 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (42.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.47 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
81.04%
Макс. загрузка депозита:
14.50%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.48
Длинных трейдов:
337 (51.69%)
Коротких трейдов:
315 (48.31%)
Профит фактор:
2.95
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
2.04 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.23 USD (4)
Прирост в месяц:
4.70%
Годовой прогноз:
57.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
37.23 USD (14.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.94% (37.23 USD)
По эквити:
38.68% (198.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 243
NZDCAD 224
AUDNZD 185
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 282
NZDCAD 235
AUDNZD 171
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 13K
AUDNZD 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.83 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +42.06 USD
Макс. убыток в серии: -37.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Strategy Based on EA Dark Nova

You can find it on my Website!


Нет отзывов
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dark Nova 3 Pairs
999 USD в месяц
688%
0
0
USD
788
USD
59
100%
652
78%
81%
2.95
1.06
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.