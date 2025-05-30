- Прирост
Всего трейдов:
652
Прибыльных трейдов:
510 (78.22%)
Убыточных трейдов:
142 (21.78%)
Лучший трейд:
47.83 USD
Худший трейд:
-14.19 USD
Общая прибыль:
1 040.82 USD (80 383 pips)
Общий убыток:
-352.79 USD (40 066 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (42.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.47 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
81.04%
Макс. загрузка депозита:
14.50%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.48
Длинных трейдов:
337 (51.69%)
Коротких трейдов:
315 (48.31%)
Профит фактор:
2.95
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
2.04 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.23 USD (4)
Прирост в месяц:
4.70%
Годовой прогноз:
57.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
37.23 USD (14.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.94% (37.23 USD)
По эквити:
38.68% (198.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|243
|NZDCAD
|224
|AUDNZD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|282
|NZDCAD
|235
|AUDNZD
|171
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|9.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +47.83 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +42.06 USD
Макс. убыток в серии: -37.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
Strategy Based on EA Dark Nova
You can find it on my Website!
Нет отзывов
