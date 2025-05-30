SeñalesSecciones
Marco Solito

Dark Nova 3 Pairs

Marco Solito
0 comentarios
Fiabilidad
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 688%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
652
Transacciones Rentables:
510 (78.22%)
Transacciones Irrentables:
142 (21.78%)
Mejor transacción:
47.83 USD
Peor transacción:
-14.19 USD
Beneficio Bruto:
1 040.82 USD (80 383 pips)
Pérdidas Brutas:
-352.79 USD (40 066 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (42.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
84.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
81.04%
Carga máxima del depósito:
14.50%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
18.48
Transacciones Largas:
337 (51.69%)
Transacciones Cortas:
315 (48.31%)
Factor de Beneficio:
2.95
Beneficio Esperado:
1.06 USD
Beneficio medio:
2.04 USD
Pérdidas medias:
-2.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-37.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.23 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.70%
Pronóstico anual:
57.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
37.23 USD (14.94%)
Reducción relativa:
De balance:
14.94% (37.23 USD)
De fondos:
38.68% (198.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 243
NZDCAD 224
AUDNZD 185
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 282
NZDCAD 235
AUDNZD 171
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 13K
AUDNZD 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47.83 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +42.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
Strategy Based on EA Dark Nova

You can find it on my Website!


No hay comentarios
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
