交易:
652
盈利交易:
510 (78.22%)
亏损交易:
142 (21.78%)
最好交易:
47.83 USD
最差交易:
-14.19 USD
毛利:
1 040.82 USD (80 383 pips)
毛利亏损:
-352.79 USD (40 066 pips)
最大连续赢利:
45 (42.06 USD)
最大连续盈利:
84.47 USD (3)
夏普比率:
0.25
交易活动:
81.04%
最大入金加载:
14.50%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.48
长期交易:
337 (51.69%)
短期交易:
315 (48.31%)
利润因子:
2.95
预期回报:
1.06 USD
平均利润:
2.04 USD
平均损失:
-2.48 USD
最大连续失误:
4 (-37.23 USD)
最大连续亏损:
-37.23 USD (4)
每月增长:
4.70%
年度预测:
57.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
37.23 USD (14.94%)
相对跌幅:
结余:
14.94% (37.23 USD)
净值:
38.68% (198.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|243
|NZDCAD
|224
|AUDNZD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|282
|NZDCAD
|235
|AUDNZD
|171
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|9.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.83 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +42.06 USD
最大连续亏损: -37.23 USD
Strategy Based on EA Dark Nova
You can find it on my Website!
