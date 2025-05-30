SignaleKategorien
Marco Solito

Dark Nova 3 Pairs

Marco Solito
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 688%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
652
Gewinntrades:
510 (78.22%)
Verlusttrades:
142 (21.78%)
Bester Trade:
47.83 USD
Schlechtester Trade:
-14.19 USD
Bruttoprofit:
1 040.82 USD (80 383 pips)
Bruttoverlust:
-352.79 USD (40 066 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (42.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
84.47 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
81.04%
Max deposit load:
14.50%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.48
Long-Positionen:
337 (51.69%)
Short-Positionen:
315 (48.31%)
Profit-Faktor:
2.95
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-37.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.23 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.70%
Jahresprognose:
57.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
37.23 USD (14.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.94% (37.23 USD)
Kapital:
38.68% (198.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 243
NZDCAD 224
AUDNZD 185
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 282
NZDCAD 235
AUDNZD 171
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 13K
AUDNZD 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.83 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +42.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
Strategy Based on EA Dark Nova

You can find it on my Website!


Keine Bewertungen
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
