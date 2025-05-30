- 자본
- 축소
트레이드:
652
이익 거래:
510 (78.22%)
손실 거래:
142 (21.78%)
최고의 거래:
47.83 USD
최악의 거래:
-14.19 USD
총 수익:
1 040.82 USD (80 383 pips)
총 손실:
-352.79 USD (40 066 pips)
연속 최대 이익:
45 (42.06 USD)
연속 최대 이익:
84.47 USD (3)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
81.04%
최대 입금량:
14.50%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
18.48
롱(주식매수):
337 (51.69%)
숏(주식차입매도):
315 (48.31%)
수익 요인:
2.95
기대수익:
1.06 USD
평균 이익:
2.04 USD
평균 손실:
-2.48 USD
연속 최대 손실:
4 (-37.23 USD)
연속 최대 손실:
-37.23 USD (4)
월별 성장률:
4.70%
연간 예측:
57.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
37.23 USD (14.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.94% (37.23 USD)
자본금별:
38.68% (198.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|243
|NZDCAD
|224
|AUDNZD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|282
|NZDCAD
|235
|AUDNZD
|171
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|9.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.83 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +42.06 USD
연속 최대 손실: -37.23 USD
Strategy Based on EA Dark Nova
You can find it on my Website!
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
688%
0
0
USD
USD
788
USD
USD
59
100%
652
78%
81%
2.95
1.06
USD
USD
39%
1:500