Marco Solito

Dark Nova 3 Pairs

Marco Solito
0 comentários
Confiabilidade
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 688%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
652
Negociações com lucro:
510 (78.22%)
Negociações com perda:
142 (21.78%)
Melhor negociação:
47.83 USD
Pior negociação:
-14.19 USD
Lucro bruto:
1 040.82 USD (80 383 pips)
Perda bruta:
-352.79 USD (40 066 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (42.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
84.47 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
81.04%
Depósito máximo carregado:
14.50%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.48
Negociações longas:
337 (51.69%)
Negociações curtas:
315 (48.31%)
Fator de lucro:
2.95
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
2.04 USD
Perda média:
-2.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-37.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.23 USD (4)
Crescimento mensal:
4.70%
Previsão anual:
57.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
37.23 USD (14.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.94% (37.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.68% (198.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 243
NZDCAD 224
AUDNZD 185
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 282
NZDCAD 235
AUDNZD 171
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 13K
AUDNZD 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47.83 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +42.06 USD
Máxima perda consecutiva: -37.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
Strategy Based on EA Dark Nova

You can find it on my Website!


Sem comentários
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
