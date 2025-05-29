SinyallerBölümler
Duc Thai Son Nguyen

VinaFunder

Duc Thai Son Nguyen
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
718
Kârla kapanan işlemler:
257 (35.79%)
Zararla kapanan işlemler:
461 (64.21%)
En iyi işlem:
3 333.18 USD
En kötü işlem:
-340.06 USD
Brüt kâr:
39 319.14 USD (5 701 019 pips)
Brüt zarar:
-41 671.77 USD (6 106 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 169.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 333.18 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
87.53%
Maks. mevduat yükü:
10.18%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
391 (54.46%)
Satış işlemleri:
327 (45.54%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-3.28 USD
Ortalama kâr:
152.99 USD
Ortalama zarar:
-90.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 988.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 988.02 USD (16)
Aylık büyüme:
3.53%
Yıllık tahmin:
42.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 650.96 USD
Maksimum:
9 999.28 USD (21.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.91% (9 999.28 USD)
Varlığa göre:
2.06% (620.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 135
BTCUSD 130
XAUUSD-P 126
JP225 105
DE40 78
USDJPY-P 38
USTEC 29
USOUSD-P 27
HK50 17
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 2.3K
BTCUSD -4.3K
XAUUSD-P 2.4K
JP225 -869
DE40 1.2K
USDJPY-P -258
USTEC 365
USOUSD-P -2.3K
HK50 -465
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 129K
BTCUSD -990K
XAUUSD-P 36K
JP225 474K
DE40 -40K
USDJPY-P 3
USTEC 31K
USOUSD-P -7K
HK50 -34K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 333.18 USD
En kötü işlem: -340 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 169.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 988.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 16:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
