Duc Thai Son Nguyen

VinaFunder

Duc Thai Son Nguyen
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
714
Bénéfice trades:
255 (35.71%)
Perte trades:
459 (64.29%)
Meilleure transaction:
3 333.18 USD
Pire transaction:
-340.06 USD
Bénéfice brut:
39 161.59 USD (5 422 424 pips)
Perte brute:
-41 459.21 USD (6 075 862 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 169.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 333.18 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
87.53%
Charge de dépôt maximale:
10.18%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
390 (54.62%)
Courts trades:
324 (45.38%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-3.22 USD
Bénéfice moyen:
153.57 USD
Perte moyenne:
-90.33 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 988.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 988.02 USD (16)
Croissance mensuelle:
3.73%
Prévision annuelle:
45.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 650.96 USD
Maximal:
9 999.28 USD (21.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.91% (9 999.28 USD)
Par fonds propres:
2.06% (620.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 133
BTCUSD 129
XAUUSD-P 126
JP225 105
DE40 77
USDJPY-P 38
USTEC 29
USOUSD-P 27
HK50 17
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 2.3K
BTCUSD -4.4K
XAUUSD-P 2.4K
JP225 -869
DE40 1.3K
USDJPY-P -258
USTEC 365
USOUSD-P -2.3K
HK50 -465
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 139K
BTCUSD -1.3M
XAUUSD-P 36K
JP225 474K
DE40 -30K
USDJPY-P 3
USTEC 31K
USOUSD-P -7K
HK50 -34K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 333.18 USD
Pire transaction: -340 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1 169.19 USD
Perte consécutive maximale: -1 988.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 16:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VinaFunder
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
37K
USD
19
99%
714
35%
88%
0.94
-3.22
USD
22%
1:500
