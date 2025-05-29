SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / VinaFunder
Duc Thai Son Nguyen

VinaFunder

Duc Thai Son Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
FortunePrime-Live2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 047
Transacciones Rentables:
423 (40.40%)
Transacciones Irrentables:
624 (59.60%)
Mejor transacción:
3 333.18 USD
Peor transacción:
-340.06 USD
Beneficio Bruto:
57 648.14 USD (16 061 727 pips)
Pérdidas Brutas:
-57 379.52 USD (10 198 121 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (1 956.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 333.18 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
85.15%
Carga máxima del depósito:
10.18%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.03
Transacciones Largas:
610 (58.26%)
Transacciones Cortas:
437 (41.74%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
136.28 USD
Pérdidas medias:
-91.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-1 988.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 988.02 USD (16)
Crecimiento al mes:
1.44%
Pronóstico anual:
17.52%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 650.96 USD
Máxima:
9 999.28 USD (21.91%)
Reducción relativa:
De balance:
21.91% (9 999.28 USD)
De fondos:
2.06% (620.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 203
XAUUSD-P 177
JP225 163
US30 157
DE40 136
USTEC 45
HK50 44
USDJPY-P 39
USOUSD-P 32
AUS200 18
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -2.8K
XAUUSD-P 3K
JP225 109
US30 2.8K
DE40 1.6K
USTEC 42
HK50 -1.1K
USDJPY-P -378
USOUSD-P -2.3K
AUS200 -319
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 3.7M
XAUUSD-P 85K
JP225 1.7M
US30 192K
DE40 143K
USTEC 41K
HK50 34K
USDJPY-P -452
USOUSD-P -6.5K
AUS200 16K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 333.18 USD
Peor transacción: -340 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +1 956.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 988.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 03:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 19:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 03:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
VinaFunder
30 USD al mes
0%
0
0
USD
40K
USD
35
98%
1 047
40%
85%
1.00
0.26
USD
22%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.