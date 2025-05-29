- 자본
- 축소
트레이드:
1 047
이익 거래:
423 (40.40%)
손실 거래:
624 (59.60%)
최고의 거래:
3 333.18 USD
최악의 거래:
-340.06 USD
총 수익:
57 648.14 USD (16 061 727 pips)
총 손실:
-57 379.52 USD (10 198 121 pips)
연속 최대 이익:
13 (1 956.24 USD)
연속 최대 이익:
3 333.18 USD (1)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
85.15%
최대 입금량:
10.18%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.03
롱(주식매수):
610 (58.26%)
숏(주식차입매도):
437 (41.74%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
136.28 USD
평균 손실:
-91.95 USD
연속 최대 손실:
16 (-1 988.02 USD)
연속 최대 손실:
-1 988.02 USD (16)
월별 성장률:
1.44%
연간 예측:
17.52%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 650.96 USD
최대한의:
9 999.28 USD (21.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.91% (9 999.28 USD)
자본금별:
2.06% (620.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|203
|XAUUSD-P
|177
|JP225
|163
|US30
|157
|DE40
|136
|USTEC
|45
|HK50
|44
|USDJPY-P
|39
|USOUSD-P
|32
|AUS200
|18
|GBPJPY-P
|13
|UK100
|13
|US500
|6
|ETHUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-2.8K
|XAUUSD-P
|3K
|JP225
|109
|US30
|2.8K
|DE40
|1.6K
|USTEC
|42
|HK50
|-1.1K
|USDJPY-P
|-378
|USOUSD-P
|-2.3K
|AUS200
|-319
|GBPJPY-P
|-188
|UK100
|-89
|US500
|158
|ETHUSD
|-245
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|3.7M
|XAUUSD-P
|85K
|JP225
|1.7M
|US30
|192K
|DE40
|143K
|USTEC
|41K
|HK50
|34K
|USDJPY-P
|-452
|USOUSD-P
|-6.5K
|AUS200
|16K
|GBPJPY-P
|-218
|UK100
|-1.1K
|US500
|1.6K
|ETHUSD
|-5.6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 333.18 USD
최악의 거래: -340 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +1 956.24 USD
연속 최대 손실: -1 988.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
