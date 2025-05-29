시그널섹션
Duc Thai Son Nguyen
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
FortunePrime-Live2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 047
이익 거래:
423 (40.40%)
손실 거래:
624 (59.60%)
최고의 거래:
3 333.18 USD
최악의 거래:
-340.06 USD
총 수익:
57 648.14 USD (16 061 727 pips)
총 손실:
-57 379.52 USD (10 198 121 pips)
연속 최대 이익:
13 (1 956.24 USD)
연속 최대 이익:
3 333.18 USD (1)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
85.15%
최대 입금량:
10.18%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.03
롱(주식매수):
610 (58.26%)
숏(주식차입매도):
437 (41.74%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
136.28 USD
평균 손실:
-91.95 USD
연속 최대 손실:
16 (-1 988.02 USD)
연속 최대 손실:
-1 988.02 USD (16)
월별 성장률:
1.44%
연간 예측:
17.52%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 650.96 USD
최대한의:
9 999.28 USD (21.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.91% (9 999.28 USD)
자본금별:
2.06% (620.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 203
XAUUSD-P 177
JP225 163
US30 157
DE40 136
USTEC 45
HK50 44
USDJPY-P 39
USOUSD-P 32
AUS200 18
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -2.8K
XAUUSD-P 3K
JP225 109
US30 2.8K
DE40 1.6K
USTEC 42
HK50 -1.1K
USDJPY-P -378
USOUSD-P -2.3K
AUS200 -319
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 3.7M
XAUUSD-P 85K
JP225 1.7M
US30 192K
DE40 143K
USTEC 41K
HK50 34K
USDJPY-P -452
USOUSD-P -6.5K
AUS200 16K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 333.18 USD
최악의 거래: -340 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +1 956.24 USD
연속 최대 손실: -1 988.02 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.13 03:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 19:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 03:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.