Duc Thai Son Nguyen

VinaFunder

Duc Thai Son Nguyen
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
FortunePrime-Live2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 043
利益トレード:
421 (40.36%)
損失トレード:
622 (59.64%)
ベストトレード:
3 333.18 USD
最悪のトレード:
-340.06 USD
総利益:
57 549.47 USD (15 724 850 pips)
総損失:
-57 178.60 USD (10 171 726 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 956.24 USD)
最大連続利益:
3 333.18 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
85.15%
最大入金額:
10.18%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
607 (58.20%)
短いトレード:
436 (41.80%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
136.70 USD
平均損失:
-91.93 USD
最大連続の負け:
16 (-1 988.02 USD)
最大連続損失:
-1 988.02 USD (16)
月間成長:
1.71%
年間予想:
20.70%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 650.96 USD
最大の:
9 999.28 USD (21.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.91% (9 999.28 USD)
エクイティによる:
2.06% (620.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 202
XAUUSD-P 176
JP225 163
US30 156
DE40 136
USTEC 45
HK50 44
USDJPY-P 39
USOUSD-P 31
AUS200 18
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -2.9K
XAUUSD-P 3.1K
JP225 109
US30 2.9K
DE40 1.6K
USTEC 42
HK50 -1.1K
USDJPY-P -378
USOUSD-P -2.3K
AUS200 -319
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 3.4M
XAUUSD-P 88K
JP225 1.7M
US30 215K
DE40 143K
USTEC 41K
HK50 34K
USDJPY-P -452
USOUSD-P -6.5K
AUS200 16K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 333.18 USD
最悪のトレード: -340 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1 956.24 USD
最大連続損失: -1 988.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

