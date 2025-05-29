- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 043
利益トレード:
421 (40.36%)
損失トレード:
622 (59.64%)
ベストトレード:
3 333.18 USD
最悪のトレード:
-340.06 USD
総利益:
57 549.47 USD (15 724 850 pips)
総損失:
-57 178.60 USD (10 171 726 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 956.24 USD)
最大連続利益:
3 333.18 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
85.15%
最大入金額:
10.18%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
607 (58.20%)
短いトレード:
436 (41.80%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
136.70 USD
平均損失:
-91.93 USD
最大連続の負け:
16 (-1 988.02 USD)
最大連続損失:
-1 988.02 USD (16)
月間成長:
1.71%
年間予想:
20.70%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 650.96 USD
最大の:
9 999.28 USD (21.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.91% (9 999.28 USD)
エクイティによる:
2.06% (620.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|202
|XAUUSD-P
|176
|JP225
|163
|US30
|156
|DE40
|136
|USTEC
|45
|HK50
|44
|USDJPY-P
|39
|USOUSD-P
|31
|AUS200
|18
|GBPJPY-P
|13
|UK100
|13
|US500
|6
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-2.9K
|XAUUSD-P
|3.1K
|JP225
|109
|US30
|2.9K
|DE40
|1.6K
|USTEC
|42
|HK50
|-1.1K
|USDJPY-P
|-378
|USOUSD-P
|-2.3K
|AUS200
|-319
|GBPJPY-P
|-188
|UK100
|-89
|US500
|158
|ETHUSD
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|3.4M
|XAUUSD-P
|88K
|JP225
|1.7M
|US30
|215K
|DE40
|143K
|USTEC
|41K
|HK50
|34K
|USDJPY-P
|-452
|USOUSD-P
|-6.5K
|AUS200
|16K
|GBPJPY-P
|-218
|UK100
|-1.1K
|US500
|1.6K
|ETHUSD
|-5.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 333.18 USD
最悪のトレード: -340 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1 956.24 USD
最大連続損失: -1 988.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
35
98%
1 043
40%
85%
1.00
0.36
USD
USD
22%
1:500