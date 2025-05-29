SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / VinaFunder
Duc Thai Son Nguyen

VinaFunder

Duc Thai Son Nguyen
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
FortunePrime-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
718
Profit Trade:
257 (35.79%)
Loss Trade:
461 (64.21%)
Best Trade:
3 333.18 USD
Worst Trade:
-340.06 USD
Profitto lordo:
39 319.14 USD (5 701 019 pips)
Perdita lorda:
-41 671.77 USD (6 106 726 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 169.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 333.18 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
87.53%
Massimo carico di deposito:
10.18%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
391 (54.46%)
Short Trade:
327 (45.54%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-3.28 USD
Profitto medio:
152.99 USD
Perdita media:
-90.39 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 988.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 988.02 USD (16)
Crescita mensile:
3.53%
Previsione annuale:
42.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 650.96 USD
Massimale:
9 999.28 USD (21.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.91% (9 999.28 USD)
Per equità:
2.06% (620.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 135
BTCUSD 130
XAUUSD-P 126
JP225 105
DE40 78
USDJPY-P 38
USTEC 29
USOUSD-P 27
HK50 17
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 2.3K
BTCUSD -4.3K
XAUUSD-P 2.4K
JP225 -869
DE40 1.2K
USDJPY-P -258
USTEC 365
USOUSD-P -2.3K
HK50 -465
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 129K
BTCUSD -990K
XAUUSD-P 36K
JP225 474K
DE40 -40K
USDJPY-P 3
USTEC 31K
USOUSD-P -7K
HK50 -34K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 333.18 USD
Worst Trade: -340 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 169.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1 988.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 16:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VinaFunder
30USD al mese
-6%
0
0
USD
37K
USD
19
99%
718
35%
88%
0.94
-3.28
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.